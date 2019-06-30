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Gebze'de market deposu alev alev yandı

18 dakika önce

Gebze'de market deposu alev alev yandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketler zincirine ait depo, çıkan yangında alev alev yandı.

Gebze'de market deposu alev alev yandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketler zincirine ait depo, çıkan yangında alev alev yandı.
Yangın öğlen saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi Pelitli Caddesi üzerindeki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir marketler zincirine ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki reklam bölümünde çıkan yangın ofis malzemelerinin tutuşması sonucu bir anda büyüdü. Deponun alev alev yandığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Depoda büyük hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.
Gebze'de market deposu alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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