Son Dakika Haberleri: Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı
Son Dakika Spor Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı

Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı

6 saat önce

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.

Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı, System.String[]

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.


Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Gebze Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşen Turnuvanın açılışına katılan Başkan Büyükgöz sporculara başarılar diledi. Başkan Büyükgöz açılış konuşmasında, "Gebze Belediyesi olarak sosyal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Spor, sosyal faaliyetlerin başında gelir. İnsanların kendilerini ruhen ve bedenen geliştirebilecekleri bir uğraştır. Bizler de Gebze Belediyesi olarak her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz. Bugün yapılacak olan turnuvanın hayırlara vesile olmasını dilerken tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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