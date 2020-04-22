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Gebze’de merkez kuruldu OSB'lerin çalışanlarına virüs taraması yapılacak
1 saat önce
Gazeteniz DÜNYA'nın yer verdiği, Kocaeli'nde faaliyet gösteren OSB'lerin çalışanlara COVID-19 testi yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu.
Gazeteniz DÜNYA'nın yer verdiği, Kocaeli'nde faaliyet gösteren OSB'lerin çalışanlara COVID-19 testi yapılmasına yönelik talebi karşılık buldu. Kocaeli Sanayi Odası ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Kocaeli'deki OSB'lerde çalışan tüm işçiler virüs taramasından geçirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:03
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