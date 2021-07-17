Gebze'de mesire alanında çıkan yangında çam fidanları zarar gördü - Son Dakika

Eline aldığı bidonlarla alevlere müdahale etmeye çalışan Mustafa Kaya (65), AA muhabirine, çıkan yangını görünce su doldurduğu bidonlarla 2 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Orman bizim canımız, ciğerimiz." dedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı