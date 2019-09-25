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Gebze'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gebze'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Gebze Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ö. yönetimindeki 34 TZ 9756 plakalı kamyonet, Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde seyir halindeyken karşı yönden gelen H.Y. yönetimindeki 34 LA 5598 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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