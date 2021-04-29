Gebze'de motosikletli, sahte para ile yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle gezerek, piyasaya sahte para sürmeye çalışan A.Y., 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15, 100 dolarlık 4 sahte banknotla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları Kocaeli'nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde motosikleti ile gezip, alışveriş yaparak piyasaya sürmeye çalışan A.Y.'yi takibe aldı. Jandarmanın, Mollafenari Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla A.Y. yakalandı. A.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15 ve 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi.A.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.