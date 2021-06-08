Gebze'de müsilaj temizleme çalışması - Son Dakika

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de başlatıldı.

Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyesi ve Gebze- Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle müsilaj tehdidine dikkati çekmek için Eskihisar'da etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Nefes Doğa Sporları Topluluğu'nun dalgıçları suya dalarak müsilajın dipteki durumunu inceledi ve su altı temizlik çalışması yaptı.

Programa katılan protokol üyeleri ve STK temsilcileri etkinliğin sonunda topluca çevre temizliği gerçekleştirdi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yaptığı konuşmada, çevre tehdidiyle karşı karşı olduklarını belirterek, "Burada bir çevre tehdidi var. Denizdeki müsilajın temizlenmesi, sahil boyunca burada kötü izler bırakan insanların atıklarının temizlenmesi gibi çalışmalar yapacağız. Oturduğumuz yeri kirletiyoruz. Bu milletimize yakışmıyor. Hepimizin çevre gönüllüsü olmamız lazım. Toplumsal sorumlulukla bu sorunları engelleriz. Bu cennet vatanı bu hale getirmeye hakkımız yok." ifadesini kullandı.

Programın ev sahipliğini de yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de "Bugün burada hiçbir farklılık gözetmeden doğa bize bir şey söylüyor. Müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız ki ortak hareket etmek zorundayız. En çok bir ve beraber olacağımız konu çevre." dedi.