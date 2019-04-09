Son Dakika Haberleri: Gebze'de Öğretmenin Öldürülmesi

Gebze'de Öğretmenin Öldürülmesi

50 dakika önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Gebze'de öğrencisi tarafından bıçakla öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu'yu andı.

Gebze'de Öğretmenin Öldürülmesi, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Gebze'de öğrencisi tarafından bıçakla öldürülen öğretmen Necmeddin Kuyucu'yu andı.

İlçe meydanında toplanan öğretmenler, Sarıkaya Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Burada açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Sarıkaya İlçe Temsilcisi Emre Öztürk, Kuyucu ve tüm şehit öğretmeleri rahmet andığını söyledi.

Öztürk, "Asıl amaçlarından biri, insana, varlığa sevgiyi aşılamak olan eğitimin ve eğitimcilerin öldürücü saldırıların hedefi olması, şiddetin delilik sınırını aştığını göstermektedir. Bu cinayet, gençliğimizin, müfredat ağırlıklı olarak eğitim düzenimizin, genel anlamda insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardan sadece biridir." dedi.

Türk Eğitim-Sen Sarıkaya İlçe Temsilcisi Bayram Höke de "Necmettin Kuyucu'yu kaybettik. Başka öğretmenlerimizi de kaybetmek istemiyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Sarıkaya, Gebze, Güncel
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