Gebze'de okul kantinleri ve pazarlar denetlendi - Son Dakika

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulların kantinlerini ve ilçe pazarlarını denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında, öğrencilerin salgın hastalığa yakalanma riskini en aza indirmek amacıyla ilçedeki okulların kantinlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafenin kurallarına uyulup uyulmadığı hususunda denetimde bulundu. Denetimler kapsamında daha sonra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve polis ekiplerinin de katılımıyla semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan heyet, denetimlerin korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında devam edeceğini hatırlattı.

Denetimlerde yayımlanan genelge ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarına aykırı davranan kişilere de gerekli yasal işlemler uygulandı. - KOCAELİ