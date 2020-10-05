Gebze'de orman yangını

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Gaziler mesire alanında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Saat 15.30 sıralarında, Gaziler Mahallesi Gaziler mesire alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yerleşim bölgesine ulaşma ihtimali üzerine de bölgeye 1 helikopter sevk edildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangının konut alanlarına sıçramadan söndürüldüğünü söyleyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Dumanın görülmesi üzerine Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Şuanda soğutma çalışmaları devam etmekte, 8-10 dönümlük bölümde yangın etkili oldu." dedi.