Son Dakika Haberleri: Gebze'de ormanlık alanda 474 kök kenevir ele geçirildi
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Gebze'de ormanlık alanda 474 kök kenevir ele geçirildi

59 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda 474 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de ormanlık alanda 474 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda 474 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Balçık Deresi mevkiinde bulunan ormanlık arazide bir şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, O.A. isimli şahsın ormanlık alanda kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 474 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 192 adet fişek, 114 adet av tüfeği fişeği, 115 gram kubar esrar, 5 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Kenevir, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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