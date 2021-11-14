Gebze'de otomobil arıza yapan araca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde otomobilin arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü