Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

29.05.2022 11:40

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi 1120. Sokak ile 1125. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 41 TV 540 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 34 GHM 44 plakalı Ford marka minibüs çarpıştı. Sürücü E.Y. ile yolcu olarak yanında bulunan annesi N.Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 12:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement