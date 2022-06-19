Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

19.06.2022 13:10
Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde 1124/1 Sokak'tan çıkan S.A. idaresindeki 41 V 0418 plakalı otomobil ile caddede ilerleyen A.C'nin kullandığı 07 LIP 68 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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