Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ

SÖNDÜRÜLDÜ KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ, System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜ
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın depolama alanı, idari binası ve bahçesinde bulunan çok sayıda palet küle döndü.
Yangın, gece saatlerinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrikaya gelen işçiler, fabrika bahçesinde bulunan paletleri tutuşmaması için duvardan dışarıda bulunan boş araziye çıkarmaya çalıştı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın depolama alanı, idari binası ve bahçesinde bulunan çok sayıda palet küle döndü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.
Yangının çıkış nedeninin be

Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ
Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ

Pelitli, Yangın, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 02:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler Kızının evliliğini kabullenemeyen baba, damadı işkence yaptıktan sonra boğarak öldürdü Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı         
20:55
Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor         
20:17
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler Çaldıkları 154 bin lira değerindeki kabloları 2 bin liraya sattılar! Hurdacıların da başını yediler         
09:51
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 03:56:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze'de, palet fabrikasında yangın (2) - SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei