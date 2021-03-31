Son dakika haber: KOCAELİ Gebze'de palet fabrikasındaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasının depolama alanında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.

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