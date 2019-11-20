Son Dakika Haberleri: Gebze'de park halindeki kamyonet yandı
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Gebze'de park halindeki kamyonet yandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Gebze'de park halindeki kamyonet yandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Güzeller Mahallesi 946. Sokak'ta boş bir arazide 34 YP 355 plakalı hurdaya ayrılmış kamyonetin sürücü bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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