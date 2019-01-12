Gebze'de Park Yeri Sorunu Çözülüyor
17 dakika önce
Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu çözmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, temel atım çalışmalarına başladı.
Gebze
ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu çözmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
, temel atım çalışmalarına başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşıda 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. Yüklenici firma yer tesliminin ardından proje alanında kazı ve hafriyat uygulamalarını tamamlayarak temel atım için zemini hazırlamaya başladı. Gebze Kızılay
Caddesi'nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede kazı imalatları tamamlanırken, püskürtme beton ve zemin çivisi imalatlarına başlandı.
Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan Kızılay Caddesi'nde başlatılan otopark, 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek. 7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
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