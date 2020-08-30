Gebze'de plastik deposu alevlere teslim oldu - Son Dakika

Gebze'de plastik deposu alevlere teslim oldu

Gebze'de plastik deposu alevlere teslim oldu -Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerinde plastik malzemeler bulunan bir depo çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Gebze'de plastik deposu alevlere teslim oldu -Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerinde plastik malzemeler bulunan bir depo çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın sabah 10.40 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1805 Sokak üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde depodan dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan deponun yandığı alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı alana giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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