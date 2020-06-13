Gebze'de rüşvet operasyonunda, 10'u polis 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, fazla tonajlı kamyon ve TIR'ların, rüşvet karşılığı tonajlarını düşük göstererek, karayoluna çıkmasına izin verdikleri iddiasıyla biri emniyet amiri 10 polis tutuklandı. 4 polis ise ev hapsine çarptırıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede, fazla tonajlı kamyon ve TIR'ların, rüşvet karşılığı tonajlarını düşük göstererek, karayoluna çıkmalarına izin verdikleri iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 emniyet amiri ve 9 polis memuru ile 4 kişi tutuklandı. 4 polis memuruna ev hapsi verildi. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.