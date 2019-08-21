Son Dakika Haberleri: Gebze'de sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Gebze'de sağanak

54 dakika önce

Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gebze'de sağanak, System.String[]
Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.
Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını yaşandı.
Olay yerine sevk edilen belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kocaeli'de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.
Kocaeli, Sabah, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi
Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]