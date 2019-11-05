Son Dakika Haberleri: Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.

Sabah saatlerinde, Gebze Eskihisar sahilinde gezen vatandaşlar deniz kıyısında yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekibi kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, 45-50 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi sonucu kişinin nasıl öldüğü belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sabah, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:04 Kaynak: DHA
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