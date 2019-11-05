Son Dakika Haberleri: Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)
Son Dakika Güncel Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)

6 saat önce

EMEKLİ ÖĞRETMENKocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi.

Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2), System.String[]

EMEKLİ ÖĞRETMEN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal'da oturan Rıza Konak'ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1 Kasım gününden bu yana kayıp olduğu belirtildi. Rıza Konak'ın, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanılmazken, ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Konak, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]