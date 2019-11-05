Gebze'de sahilde erkek cesedi bulundu (2)
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EMEKLİ ÖĞRETMENKocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
EMEKLİ ÖĞRETMEN
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal'da oturan Rıza Konak'ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1 Kasım gününden bu yana kayıp olduğu belirtildi. Rıza Konak'ın, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanılmazken, ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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