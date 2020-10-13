Gebze'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Gebze'de sahte içki operasyonu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir büfeye düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz içki ile içki aromaları ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir büfeye düzenlenen operasyonda, çok sayıda bandrolsüz içki ile içki aromaları ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi'nde bulunan bir büfeye baskın düzenledi. Polis, iş yerinde yaptığı aramada çok sayıda bandrolsüz içki ile içki aromaları ele geçirdi. Ekipler, bandrolsüz içkilere ve içki aromalarına el koyarken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.



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