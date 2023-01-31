Gebze'de savcı gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü , Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı 'nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya 'da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya'da görev yapan savcı F.A.'nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.'nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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