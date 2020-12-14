Gebze'de sokağa çıkma kısıtlaması hizmete dönüştü - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı ile belediye ekipleri teyakkuza geçti. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, Gebze'de hizmete dönüştü.

Sokağa çıkma kısıtlamasında tam kadro sahaya inen Gebze Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı ile, belirlenen program dahilinde Gebze'nin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler hafta sonu Pelitli Mahallesi 4405 sokak ve bağlantılarında sıfır parke yol yapımını tamamladı. Ekipler ayrıca Kadıllı Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmasının yanı sıra Hacı Halil Mahallesi 1207 ve 1209 sokaklarla kaldırım çalışması, kamyoncular garajı etrafında kaldırım çalışması, Ulus Mahallesi Topal Osmanağa Caddesi'nde kaldırım çalışması ve Denizli Mahallesi'nde altyapısı biten sokaklarda parke yol tamiri işlerini de tamamladı. - KOCAELİ