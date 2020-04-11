Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi - Son Dakika

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Gebze'de sokağa çıkma yasağında belediye ekipleri hayvanları besledi
6 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından belediye ekipleri, köpekler ve kediler için mama bırakarak, kuşlara yem verdi.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından belediye ekipleri, köpekler ve kediler için mama bırakarak, kuşlara yem verdi.
Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Gebze'de belediye ekipleri sokaktaki hayvanları unutmadı. Belediye ekipleri sokaklarda gördükleri köpeklere mama verirken, kedi ve köpekler için oluşturulan beslenme noktalarına yem ve su bırakıldı. Camilerinin avlularında ve meydanlarda ise güvercinler için yem atılarak, hayvanların beslenmesi sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:19 Kaynak: DHA
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