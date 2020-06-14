Gebze'de sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Gebze'de sokak karantinaya alındı
Gebze'de sokak karantinaya alındı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Gebze'de sokak karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. Sokağın girişindeki bariyerlere, '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştirö yazılı afiş asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:20 Kaynak: DHA
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