Gebze'de spora 50 milyonluk yatırım - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze bölgesinde çocukların, gençlerin ve kadınların yoğun ilgi göstereceği ve birçok branşta hizmet verecek 50 milyon TL'lik üç önemli spor tesisini inceledi.



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze bölgesinde yapımı süren Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Sporcu Eğitim Merkezi Binası (GEBZESEM) projelerini tek tek denetledi. Spora çok önem veren ve hayata geçirdiği dev yatırımlarla kendisini sporun ve sporcunun dostu olarak adından her daim söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve bölgesinde üç büyük tesisisin inşasını da süratle devam ettiriyor. Yakından takip ettiği ve incelediği tesisler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Üç tesisimizle Gebzemize ve bölgemize 50 Milyon TL'lik dev bir spor yatırımı daha yapmış oluyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve beraberindeki heyetle yapımı süren tesisleri denetleyen Başkan Büyükakın, spor yatırımları başta olmak üzere gençlik projelerine ağırlık vermeyi sürdüreceklerini vurguladı. İlk olarak Gebze Sporcu Eğitim Merkezi Binası'nı inceleyen Başkan Büyükakın, "Okçuluk, jimnastik, fitness, judo, karate, pilates, eskrim, masa tenisi, boks ve rezerv salonların yer aldığı spor kompleksinin yapılmasıyla çok amaçlı bu tesisimizi Gebzemize ve kentimize kazandırmış olacağız. Bu projemiz yaklaşık 15 bin 500 metrekare kapalı alana sahiptir. Ulaşımı kolay bu tesisimizin bodrum katında 105 araçlık kapalı otopark ve 29 araçlık açık otopark bulunuyor" diye konuştu.



Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin ve Kocaeli'nin her alanda yetişmiş insana ihtiyacının olduğunu, gençlerin kendilerini geliştirme ve geleceğe hazırlamada sporun olumlu katkısına ihtiyaç duyduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Spor salonumuz ve yüzme havuzumuz, gençlerimizin spor altyapısından güçlü bir şekilde yararlanmaları ile onları geleceğin sporcuları yapmamızda da çok önemli katkı sunacaklar. Spor salonunun diğer kapalı bölümlerinde farklı spor aktivitelerinin de yapılacak ve özellikle kadınlarımıza dönük programları hayata geçireceğiz. Engelli kardeşlerimiz de bu tesisten çok rahatlıkla faydalanacaklar" şeklinde konuştu.



İnşaatı devam eden yüzme havuzu hakkında bilgi veren Büyükakın şöyle konuştu: "25 metrelik 6 tane kulvardan oluşan güzel bir yüzme havuzumuzda ilave çok amaçlı salonlarımız da olacak. İnşallah bu tesislerimizin bir kısmı üç dört ay içinde bir kısmı ilerleyen aylarda bitecek ve devreye alınacak. Birçok branşta hizmet verecek tesisimiz bilimsel bir mantıkla çalışacak kompleks bir projedir. GEBZESEM, adından da anlaşılacağı gibi sporcu eğitim merkezidir. Çocuklarımızın daha küçük yaştan hangi spora yatkın ve uygun olduğuna bakılacak bu tesisimizde geleceğin şampiyonların yetiştireceğine inanıyorum. Gebze ilçemizin tamamına hizmet edecek bu tesisimiz ile Cimnastik'ten Okçuluğa birçok dalda vatandaşlarımızın ve gençlerimizin emrinde olacak. İnceleme yaptığımız bu çok önemli üç spor tesisimiz yaklaşık 50 Milyon TL'lik dev bir spor yatırımıdır. Kocaeli'nin gelecekte çok daha sağlıklı ve çok daha mutlu bir şehir olması için yapılan yatırımlardır. Zaten varlık sebebimiz de bu şehrin insanının mutlu olmasıdır. Bizim için zaten en büyük mutluluk tüm vatandaşlarımızın mutluluğudur." - KOCAELİ