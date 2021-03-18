Gebze'de sporcular Çanakkale'ye uğurlandı - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Çanakkale'ye uğurladı.

Gebze Belediyesi'nin sponsorluğunda Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatıraları anısına düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu'na katılacak sporcuları, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz uğurladı. Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, Yüz Sür Koş Spor Kulübü Başkanı Harun Canbazoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve sporcular katıldı. Gebze'den Çanakkale Şehitler Abidesi'ne kadar 420 kilometre mesafede pedal çevirecek olan Yüz Sür Koş Spor Kulübü'nün lisanslı 24 sporcusu, Gebze'den aldıkları vatan toprağını ve Türk Bayrağı'nı da Çanakkale'ye ulaştıracak.

"Minnetle yad ediyorum"

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de üstün cesaret ve özveriyle tarih yazıldığına dikkat çeken Başkan Büyükgöz, "Tarihe altın harflerle, 'Çanakkale Geçilmez' yazdıran bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde; bu toprakları mukaddes vatan toprağı olarak bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi, kahramanlarımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz şehitlerimizi hatıratına saygı ve kahramanlarımızı anmak üzere düzenlediğimiz ve Çanakkale Şehitler Abidesinde noktalanacak olan bisiklet turuna katılan siz değerli sporcu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz açık olsun rabbim kazasız belasız varmayı nasip etsin inşallah" dedi.

Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından vatan toprağı ve Türk bayrağını Çanakkale Şehitliğine ulaştırmak üzere sporculara teslim etti. Törenin ardından bisiklet konvoyu Çanakkale'ye doğru yola çıktı. - KOCAELİ