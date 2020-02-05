Gebze'de Şubat Meclisi tamamlandı - Son Dakika
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Gebze'de Şubat Meclisi tamamlandı

6 saat önce

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Gebze'de Şubat Meclisi tamamlandı, System.String[]

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi.


Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı belediye başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında yapıldı. Meclis toplantı salonunda düzenlenen şubat meclisi bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklamayla başladı. Gündemin ilk 4 maddesinde yer alan, ilgili komisyonlardan gelen raporların oybirliğiyle kabul edildiği şubat meclisinde, imar komisyonu raporları da oy birliğiyle kabul edildi. Önergeyle meclis gündemine alınan diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlandığı şubat ayı meclis toplantısının son bölümünde meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis öncesi kent meydanından Elazığ için toplanan yardımların bulunduğu tırını uğurladıklarını ifade etti.


Gebze'deki afet toplanma alanları hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, Gebze Askeri Kışla ve Hünkar Çayırı'nda deprem toplanma alanları yapılacağını söyledi. Başkan Büyükgöz konuşmasında, " Gebze'de biz depreme dönük ne yapıyoruz diye sorarsanız. Tam donanımlı kurtarma aracı temini noktasında son noktaya geldik. 30 kişilik bir kurtarma ekibi hazır hale getirildi. Bu ekibi 100 kişiye çıkartacağız. Bu durumlarda toplanma yerimiz nedir diye soruyorlar? Gebze Askeri Kışlada yapacağımız millet bahçesi, Gebze'nin en büyük toplanma merkezi olacak. Hünkar Çayırı'ndaki millet bahçesinde de toplanma merkezi olacak" diye konuştu. Gebze Belediyesi Mart ayı meclisi 3 Mart Salı günü saat 16'da yapılacak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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