Son Dakika Haberleri: Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (1)

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (1)

3 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sünger fabrikasında yangın çıktı.

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (1), System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sünger fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:26 Kaynak: DHA

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