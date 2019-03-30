Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın
29 dakika önce
Gebze'de sünger fabrikasında yangınKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı.
Gebze
'de sünger fabrikasında yangın
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için İstanbul
, Kocaeli, İzmit
, Körfez
, Derince
, Çayırova
ve Darıca
'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çok sayıda sağlık ekibi hazır bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:02 Kaynak: İHA
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
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