Son Dakika Haberleri: Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın

31 dakika önce

Gebze'de sünger fabrikasında yangınKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Gebze'de sünger fabrikasında yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangın devam ederken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sünger fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına İstanbul, Kocaeli, İzmit, Körfez, Derince, Çayırova ve Darıca'dan itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın devam ederken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi hazır bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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