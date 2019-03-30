Son Dakika Haberleri: Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (2)

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (2)

1 saat önce

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDIGebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı.

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (2), System.String[]
ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI

Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araçta yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 23:07:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]