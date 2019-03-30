Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (2)
1 saat önce
ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDIGebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı.
ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI Gebze
'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araçta yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca
, Çayırova
ve Dilovası
'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul
istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:30 Kaynak: DHA
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