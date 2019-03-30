Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (4)
47 dakika önce
YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDIFabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.
YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDI
Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı. Hafif yaralı olan Halil Ateş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:17 Kaynak: DHA
Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız
Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı