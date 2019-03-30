Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (4)

YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDIFabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDI



Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı. Hafif yaralı olan Halil Ateş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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