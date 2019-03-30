Son Dakika Haberleri: Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (4)

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (4)

47 dakika önce

YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDIFabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (4), System.String[]
YANGINA MÜDAHALE EDEN İŞÇİ YARALANDI

Fabrikada çalışan Halil Ateş, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı. Hafif yaralı olan Halil Ateş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:17 Kaynak: DHA

İşçi, Güncel
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