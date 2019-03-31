Son Dakika Haberleri: Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (7)

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (7)

10 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.

Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (7), System.String[]
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrika tamamen yanarken, yanında park halinde bulunan 8 kamyon ve otomobilde küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

İtfaiye, Gebze, Güncel
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