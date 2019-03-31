Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (7)
10 dakika önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürüldü. Fabrika tamamen yanarken, yanında park halinde bulunan 8 kamyon ve otomobilde küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: DHA
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