Gebze'de sünnet şöleni - Son Dakika

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde onlarca çocuk delikanlılığa ilk adımlarını attı.

Sünnet şöleni, Mevlana Kapalı Pazar Alanı'ndan gerçekleşti. Şölen öncesi çocuklar üstü açık otobüsle şehir turu attı. Şölene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK üyeleri ve çocukların aileleri katıldı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız"

Şölende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bir anne, bir baba için en anlamlı günlerden birini yaşanıyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Bizler evlatlarımızın geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için varız. Değerli anneler özellikle çocukları yetiştirecek olan, yönlendirecek olan sizlersiniz. Sizlere Allah'ın emaneti olan çocuklar bizlere emanettir. Dolayısıyla onların en iyi yetişmesi ve gelişmesi için birlikte çaba göstereceğiz. Gebze Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte gönül belediyeciliği hedefine uygun olarak çocuklarımızın en iyi şekilde spor aktiviteleri, bilgi faaliyetleri, kültürel faaliyetlerle yetişmeleri için gerekli tüm hizmetleri yerine getireceğiz inşallah. Delikanlılığa adım atacak evlatlarımızın Rabbim anne ve babalarına mürüvvetlerini, mutluluklarını görmeyi de nasip etsin" dedi.

Çocuklar için birçok gösterinin hazırlandığı sünnet şöleninde, kukla, meddah ve sihirbazlık gösterileri ilgiyle izlendi. Sünnet şöleni, yemek ikramı ve Kur'an tilaveti ile son buldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz program boyunca sünnet olan çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ