Gebze'de tam kapanma çalışmaları - Son Dakika

Gebze'de tam kapanma çalışmaları

17.05.2021 14:46
Gebze'de tam kapanma çalışmaları, System.String[]

Gebze Belediyesi ekipleri, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürdü.

Gebze Belediyesi ekipleri, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını sürdürdü.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmada, Gebze Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarına devam etti.

Yol çalışmaları

Kısıtlama günlerinde Gebze'nin mahallelerinde bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 17 günlük tam kapanmada, 2 bin 692 ton sıcak asfalt serimi ve asfalt yama çalışması, 2 bin 745 metrekare parke çalışması, 500 metre bordür çalışması, 2 bin 300 metre reglaj çalışması, 1 700 metre yeni yol açma çalışması, 3 bin 504 metreküp taş duvar imalatı çalışması, 265 metre lento çalışması, 110 metre granit çalışması, 2 adet yeni merdiven imalatı, 55 kg korkuluk bakım ve imalatı çalışması ve 4 bin 250 ton plentmisk temel çalışması gerçekleştirdi.

Hayvanlar unutulmadı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 milyon 250 metrekare alanda vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından 17 günlük tam kapanmada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kentin muhtelif alanlarında 4 ton kuru mama ile besleme çalışması gerçekleştirildi. Veteriner işleri ekipleri tarafından fabrika ve firmalardan toplanan 2 ton gıda atığı da sokak hayvanlarının beslemesinde kullanıldı.

Temizlik çalışmaları

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da ilçe genelinde, 224 kilometre cadde, meydan dezenfektanlı yıkama çalışması, 1530 kilometrelik mesafede cadde ve sokaklarda araçla süpürme işlemi, yine ilçenin genelinde 7 bin 395 kilometrelik mesafede personelli süpürme - temizlik çalışmasının yanı sıra ekipler tarafından 289 ton iri hacimli atık ve 5 bin 515 ton evsel atık toplandı.

Yardımlar devam etti

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 27 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında, 627 aileye 112 bin 175 TL'lik gıda kartı yüklemesi, 7 aileye 11 bin 200 TL nakdi yardım, 455 aileye gıda kolisi yardımı, 267 aileye hijyen seti yardımı, 9 aileye 95 adet giyim yardımı, 3 bin 500 aileye gıda kolisi ve hijyen seti yardımı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz'den teşekkür

17 günlük tam kapanma günlerinde sahada özverili bir şekilde çalışanlara teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Hamdolsun, alınan önlemler neticesinde vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki süreçte hayatın tam olarak normale dönebilmesi için olası rehavet karşısında tetikte olmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bununla beraber. Tam kapanma döneminde tedbirlere/kurallara harfiyen riayet eden tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Gebze'de tam kapanma çalışmaları
Gebze'de tam kapanma çalışmaları
Gebze'de tam kapanma çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Veteriner, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gebze'de tam kapanma çalışmaları - Son Dakika


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