Gebze'de tarihi anma programı - Son Dakika

Gebze'nin tarihinde önemli bir yeri olan Sultan Orhan, Kadı Feyzullah Efendi ve İlyas Bey için, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde anma programı düzenlendi.

Gebze'nin tarihinde önemli bir yeri olan Sultan Orhan, Kadı Feyzullah Efendi ve İlyas Bey için, Gebze Belediyesi ev sahipliğinde bir anma programı düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde İlyas Bey camii bahçesinde düzenlenen programa gazeteci-araştırmacı İsmail Kahraman, Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, Sedat Çelik katıldı.

Öğle namazına müteakip, Çoban Mustafa Paşa Cami imam hatibi Mustafa Duran'ın okuduğu Kur'an tilaveti ile başlayan programda kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ramazan bayramımızın tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ederim. Gebze bir vakıf şehri özelliğini tarih boyunca barındırmış. İslam'ın ihya ve imar özelliklerinin en önce bu bölgede idrak edildiğini görüyoruz. Orhan Gazi bu bölgeyi fethetmiş ve hiç vakit kaybetmeden camisini, hamamını yapmış. Biz kendilerine ne kadar vefa örneği göstermek azdır. Onlar bu toprakları ebediyen İslam'ın bu milletin yurdu olarak çaba göstermişler ve bizlere yurt olarak bırakmışlar. Bu milletin evlatları kıyamete kadar bu topraklarda payidar olacaktır inşallah" dedi.

Başkan Büyükgöz'ün ardından araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman da Gebze'nin tarihi şahsiyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Program Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı duanın ardından sona erdi. - KOCAELİ