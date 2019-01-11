Son Dakika Haberleri: Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu

Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile toplam 84 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile toplam 84 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, otomobili durdurarak arama yaptı. Polis, araçta, 6 bronz İslami sikke, 14 bronz Hellenistik dönem sikkesi, 61 bronz Roma dönemi sikkesi ve 3 madeni Osmanlı dönemine ait yüzük olmak üzere toplam 84 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis, araç içerisinde bulunan A.K., T.Y. ve T.U.'yu gözaltına aldı. 3 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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