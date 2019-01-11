Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile toplam 84 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde polisin operasyonu ile toplam 84 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, otomobili durdurarak arama yaptı. Polis
, araçta, 6 bronz İslami sikke, 14 bronz Hellenistik dönem sikkesi, 61 bronz Roma
dönemi sikkesi ve 3 madeni Osmanlı dönemine ait yüzük olmak üzere toplam 84 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis, araç içerisinde bulunan A.K., T.Y. ve T.U.'yu gözaltına aldı. 3 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:20 Kaynak: DHA
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