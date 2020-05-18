Gebze'de tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürüyor - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilere kolaylık sağlandığını anlatan Ballı, "Koronavirüs günlerinde de üretimimize devam ediyoruz. Devletimizin bize verdiği destekle biz de üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Çiftçi Nuri Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tartalarda üretim ve hasat faaliyetlerini aksatmadan sürdürdürdüklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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