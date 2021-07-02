Gebze'de Temmuz meclisi tamamlandı - Son Dakika

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönettiği temmuz ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. Mecliste gündem maddeleri görüşerek karara bağlanırken, üyelerinin gündem dışı soruları ise Başkan Zinnur Büyükgöz tarafından cevaplandı. Başkan Büyükgöz, toplantıda belediyenin sosyal tesisleri Güzide Restoranların 14 Temmuz Çarşamba günü yapılacak resmi açılış törenine meclis üyelerini davet etti. - KOCAELİ