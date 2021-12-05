Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Gebze'de tırda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırın sürücü kabininde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırın sürücü kabininde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 L 1941 plakalı Mercedes marka tırın sürücü kabininde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan küçük çaplı yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında tırda maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

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