Son Dakika Haberleri: Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Selimpaşa Caddesi dört yol ağzında seyreden ve sürücüleri henüz belirlenmeyen 41 T 3222 plakalı ticari taksi ile 34 NP 1137 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 NP 1137 plakalı araç, yolun kenarında bulunan markete girdi.
Yaralanan araçtaki kişi, sağlık ekiplerince ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar meydana geldi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı Sakarya'daki deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanından açıklama Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 22:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]