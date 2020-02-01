Gebze'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Gebze'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gebze'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi Alemdar Köprüsü mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 GD 5906 plakalı otomobil ile 41 AAL 977 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, önce 34 FZ 4403 plakalı otomobile, daha sonra da 41 AAU 112 plakalı başka otomobile çarparak durabildi.

Kazada Yalçın Kasapoğlu, Şenol Kılıç, Sebahattin Arslan ve Cihat Şahin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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