Gebze'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada Yalçın Kasapoğlu, Şenol Kılıç, Sebahattin Arslan ve Cihat Şahin yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, önce 34 FZ 4403 plakalı otomobile, daha sonra da 41 AAU 112 plakalı başka otomobile çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi Alemdar Köprüsü mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 GD 5906 plakalı otomobil ile 41 AAL 977 plakalı kamyonet çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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