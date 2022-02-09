Gebze'de Usta Çırak rüzgârı esti - Son Dakika
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Gebze'de Usta Çırak rüzgârı esti

09.02.2022 08:49
Gebze'de Usta Çırak rüzgârı esti

Usta Çı'rock isimli Anadolu Rock takımı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde dün akşam Gebzelilere seslendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı-Rock isimli Anadolu Rock ekibi konseri Gebze Osman Hamdi Kültür Merkezinde Gebzelilerle buluştu. Dinleyenlerin doyasıya eğlendiği konserde hafızalara kazınan türküler ekip üyelerince seslendirildi.

USTALARIN ESERLERİ ÇALINDI

Bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlanan konser yaklaşık iki saat sürdü. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği konserde Usta Çı-Rock takımı 70'ler 80'ler ve 90'ların Anadolu Rock Müziği'nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, İskender Doğan, MFÖ ve diğerlerinin seslendirdiği şarkılarını seslendirdi.

SIRADA GÖLCÜK VAR

Hayatın içinde kendisine yer bulmak isteyen yaşlıların genç bireyler ile bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik gurubu olan Usta Çı-Rock konseri, 12 ilçede yıl boyu devam edecek. Unutulmayan türkülerin seslendirildiği konserde dinleyenler, eğlenceli zaman geçirirken türkülere de eşlik etti. 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı'Rock isimli Rock takımı Gölcük Kazıklı Kervansaray KültürMerkezinde 21 Şubat Pazartesi saat 19:00 da müzikseverler ile buluşacak.Detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi aranabilir.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Gebze'de Usta Çırak rüzgârı esti - Son Dakika

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