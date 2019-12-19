Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada 43 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada 43 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesi bölgesinde park halinde bulunan şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içinde 43 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Acı gerçeğin ardından Türk futbolunun kurtuluş reçetesini duyurdu
Boş araziye atılan kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:06 TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek - Son Dakika Haber
17:04 Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika Haber
17:02 Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika Haber
16:59 Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya - Son Dakika Haber
16:58 CHP'de kongre süreci başlıyor - Son Dakika Haber
16:40 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:14:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]