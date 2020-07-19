Gebze'de yalıtım çalışmaları sırasında binanın çatısı yandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında yapılan yalıtım çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Gebze İstasyon Mahallesi 1401 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalıtım çalışmaları yapılan binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bina sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ