Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor

6 saat önce

Gebze şehir merkezlerinde bulunan icralık ve hatalı park edilen araçların çekildiği Yediemin Otoparkları Gebze Belediyesi tarafından yetkili firmalara tahsis edilen Kirazpınar'daki alana taşınacak.

Gebze'de yediemin otoparkları şehir dışına taşınıyor, System.String[]

Gebze şehir merkezlerinde bulunan icralık ve hatalı park edilen araçların çekildiği Yediemin Otoparkları Gebze Belediyesi tarafından yetkili firmalara tahsis edilen Kirazpınar'daki alana taşınacak.


Gebze şehir merkezlerinde bulunan icralık ve hatalı park edilen araçların çekildiği Yediemin Otoparkları Gebze Belediyesi tarafından yetkili firmalara tahsis edilen Kirazpınar'daki alana taşınacak. Şehir içerisinde bulunan Yediemin otoparkları hem görüntü kirliliğine hem de trafik yoğunluğuna sebep olması nedeniyle şehir dışında alınması kararının ardından Kirazpınar'da 50 bin metrekare alanın tasfiye ve düzenleme çalışması Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yediemin otoparklarının en kısa zamanda Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen alanlara taşınacağı bilgisi verildi.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmadan Yediemin Otoparkı işleten firmalar ve vatandaş memnuniyetle karşıladı. Başkan Büyükgöz, "Şehir merkezlerinde bulunan bu otoparklar görüntü kirliliğinin yanı sıra trafikte de aksamalara neden oluyor. Yediemin Otoparklarını şehir merkezinden çıkararak şehir dışına taşımamız hem görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak hem de trafik için olumlu sonuçlar doğuracak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
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